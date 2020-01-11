Иран признал свою ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране

Боинг был сбит по ошибке иранскими военными. Он оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и был принят за вражеский самолет, говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил страны, которое транслировали государственные СМИ. Это произошло в условиях повышенной боеготовности, связанной с возможным ответом США на удары по американским базам в Ираке.

Подчеркивается, что причиной трагедии стал человеческий фактор. Ошибка совершена в кризисный период и спровоцирована авантюризмом США, написал в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе. Иранские власти пообещали продолжить расследование и привлечь виновных к ответственности.

Ранее о том, что Боинг был по ошибке сбит иранскими ПВО говорили со ссылкой на разведку канадский и британский премьер-министры. Такой же версии придерживались в США. Тегеран эти обвинения отвергал.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился в среду сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек, находившихся на борту, среди них — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.