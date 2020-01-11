Выход российских космонавтов в открытый космос, запланированный на 15 января, не состоится

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра подготовки космонавтов. По информации источника агентства в ракетно-космической отрасли, новых сроков пока нет. Другой собеседник сказал, что выход отложен на неопределенный срок. Это связано с тем, что в январе запланированы три выхода астронавтов с борта станции по американской программе, а с февраля по апрель на станции будет только один российский космонавт.