В Китае зафиксирован первый смертельный случай от неизвестного ранее вируса

Он привел к развитию пневмонии у 61-летнего жителя города Ухань, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления. Впрочем, врачи отмечают, что у покойного были и другие хронические заболевания.

Всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована более чем у 40 человек. Состояние семи из них оценивается как тяжелое. При этом известно, что после 3 января новых случаев заражения не было. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса расшифрован, и ученые занимаются его анализом.