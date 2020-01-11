Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит

Это произошло «непреднамеренно», поскольку он летел вблизи зоны военных операций. Как отмечается в заявлении военных, которое транслировалось государственными СМИ Ирана, причиной трагедии стал человеческий фактор, допущенный в кризисный период из-за «авантюризма» США. Подчеркивается, что виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее о том, что Боинг был по ошибке сбит иранскими ПВО говорили со ссылкой на данные разведки канадский и британский премьер-министры. Такой же версии придерживаются США. В Иране эти обвинения отвергали.

Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит. Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко: «Безусловно, если будет доказано, что самолет был сбит, мы, безусловно, будем добиваться не только того, чтобы все виновные в этой трагедии были наказаны, но и компенсаций. Но про это, я хочу уточнить, пока рано говорить.» Пристайко также рассказал, что Украине удалось договориться с Ираном о тесной координации следственных групп двух стран в расследовании катастрофы украинского самолета и определения ее причины.

Лайнер потерпел крушение в минувшую среду через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.