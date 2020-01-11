Один из самых известных предпринимателей Марк Цукерберг описал значительные изменения во всем мире в следующие десять лет. Это связано со сменой поколений.

К концу этого десятилетия во главе множества институтов встанут представители поколения миллениалов, — пишет основатель социальной сети Facebook. Поэтому, эти ведомства и организации всерьез займутся теми проблемами, которые люди более старшего возраста не видят или не считают серьезными, например, стремительный рост стоимости образования, жилья и здравоохранения, а также изменением климата.

Цукерберг отметил, что его благотворительный проект Chan Zuckerberg собирается помогать молодым предпринимателям и учёным, чтобы поспособствовать этим изменениям в обществе. Он подчеркнул, что сконцентрируется на долгосрочных задачах. Для этого будет вкладывать деньги в медицинские исследования, то есть предупреждение, профилактику и лечение болезней, а также в разработку более персонифицированных подходов к обучению детей.

Также Цукерберг сказал, что в новом десятилетии ожидает популяризации технологии дополненной реальности и разработки новых популярных социальных платформ. Он не исключил, что изменятся и формы управления цифровыми сообществами, поскольку в разных регионах и странах разные правила поведения, и, как следствие, разное отношение к тому, какую информацию можно публиковать в социальных сетях.

Цукерберг отметил, что из-за ожидания глобальных изменений, это 2020 стал первым годом, когда основатель Facebook не ставил перед собой задачи личностного развития. По его словам, сейчас настало время думать о более долгосрочных проблемах.