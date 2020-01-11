Два противолодочных самолета Морских cил самообороны Японии вылетели на патрулирование Оманского залива

Торжественная церемония прошла в аэропорту города Наха. Цель миссии – собрать информацию в регионе для обеспечения безопасности японских судов.

Эсминец и береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion будут действовать в Оманском заливе и северной части Аравийского моря. Борт приступит к выполнению миссии после 20 января. Ключевым местом его дислокации станет база в Джибути. Самолет будет совмещать патрулирование с антипиратским исследованием местности в районе Сомали. Такой приказ отдал министр обороны Японии Коно Таро.

Эсминец «Накамити» покинет Японию в начале февраля, к работе на указанной территории он приступит во второй половине месяца. В патрулировани примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов. Однако эсминец и самолет не будут действовать в Ормузском проливе и Персидском заливе, поскольку Токио не хочет портить отношения с Тигераном.

Операция по патрулированию продлится в течение года.