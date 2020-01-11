Актуальные политические вопросы обсудят сегодня президент России и канцлер Германии

Ангела Меркель приедет в Москву.

Кризис на Ближнем Востоке и ситуация в Донбассе — эти темы, как ожидается, будут в центре встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят последние события в Иране и Ираке и убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани в начале года. Впрочем, в Москве и Берлине уверяют, что это не связано с визитом Меркель в российскую столицу. Урегулирование конфликта на Украине, выполнение договорённостей, достигнутых на саммите в нормандском формате месяц назад в Париже — эта тема тоже будет в повестке дня, сообщили в посольстве Германии в Москве. Президент России и немецкий канцлер обсудят и двустороннее сотрудничество. Ключевой темой здесь обещает стать газопровод «Северный поток-2». Меркель, по мнению аналитиков, подтвердит свою приверженность проекту и осудит американские санкции против иностранных компаний, которые участвовали в строительстве трубы. Из-за санкций они отошли от работы, и теперь газопровод в обход Украины достраивает одна Россия.

Канцлер приедет в Москву только на один день, уточнили в посольстве Германии.