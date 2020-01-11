«Фейсбук» и «Инстаграм» удаляют записи в поддержку убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани

В компании пояснили, что работают в условиях санкций США и вынуждены удалять учетные записи лиц и организаций, подпадающих под ограничения. Это касается, в частности, Корпуса стражей исламской революции. Аналогичная судьба постигает записи, авторы которых восхваляют фигурантов черных списков США или же призывают обеспечить преемственность их деяний.

По данным телекомпании Си-эн-эн, в Тегеране призывают население устроить бойкот соцсети и даже создают портал для приема жалоб пользователей на удаление их учетных записей.