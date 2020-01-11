Родители учеников спортшколы в Петербурге нашли документы, которые подтверждают, что РПЦ не может забрать их здание

Родители учеников школы олимпийского резерва горнолыжного спорта в Санкт-Петербурге обнаружили документы, которые подтверждают, что церковь не может забрать их здание. В тоже время РПЦ и Смольный настаивает, что дом на Выборгском шоссе изначально принадлежал приходу, поэтому требует его вернуть.

В сложившейся ситуации стоит провести тщательную проверку, чтобы выяснить, кто же в конечном счете имеет права на это здание, сказал в эфире питерского «Эха Москвы» депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский. Заметим, что РПЦ претендовала на это здание ещё до революции. Однако в 1911 году суд отказал ей в праве владения. Сейчас чиновники Смольного предлагают спортшколе переехать в помещение на Сиреневом бульваре. Однако, родители на это предложение не соглашаются. По их мнению, это место непригодно для тренировок.