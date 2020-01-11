Вашингтон отказал Лондону в экстрадиции жены американского дипломата, подозреваемой в гибели британского подростка

В Госдепартаменте заявили, что это создаст чрезвычайно опасный прецедент.

Энн Саколас подозревают в том, что она выехала на автомобиле на встречную полосу, где сбила скутер, за рулем которого находился 19-летний Харри Данн. Вскоре после аварии женщина покинула Великобританию, а ее адвокат заявил, что она не вернется в Соединенное королевство, чтобы не попасть под суд.

С просьбой о ее выдаче обращался к президенту Дональду Трампу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава США в ответ предложил родителям Данна лично поговорить с женой дипломата в Вашингтоне, однако сама Саколас от встречи отказалась.