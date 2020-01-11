Новые акции протеста пройдут сегодня во Франции

Профсоюзы обещают масштабные забастовки.

В первую очередь забастовки затронут транспортную систему страны. Профсоюзы мобилизовали сотни тысяч французов на марши против пенсионной реформы. В четверг на улицы вышли более 450 тыс. человек. В Париже шествие демонстрантов началось от площади Республики к площади Святого Августина в восьмом округе города. Полиция применила слезоточивый газ, когда ряд протестующих стали закидывать силовиков бутылками и камнями. Пострадали 20 активистов и 16 полицейских.

Пока власти и профсоюзы не могут решить спорные вопросы, связанные с пенсионной реформой, с помощью переговоров. Самым сложным является аспект о повышении возраста выхода на пенсию. Лидер «Всеобщей конфедерации труда» Филипп Мартинез выразил сомнение в готовности правительства вести открытые дискуссии по реформе. Серия забастовок началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В них, в частности, принимают участие врачи, учителя, адвокаты и пожарные

Профсоюзы намерены продолжать забастовку до того момента, пока власти не откажутся от пенсионной реформы.