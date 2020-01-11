Военные корабли России и США по некоторым данным сблизились до опасно близкого расстояния в Аравийском море

В американском флоте утверждают, что россияне вели себя агрессивно.

Боевой корабль российского флота подошел сзади к эсминцу ВМС США Фаррагут. В самый опасный момент судна были друг от друга на расстоянии около пятидесяти пяти метров, — сообщает американский телеканал CNN. Он показал видеозапись, на которой заметно, как один корабль быстро подходит к другому, а затем они какое-то время идут параллельно. При этом, национальных флагов или других знаков отличия на них не видно, но заметно, что на втором предположительно российском военном судне загорают люди.

Источник в американском флоте сказал CNN, что второй корабль долго не выходил на связь, а курс сменил только после того, как c Фаррагута прозвучали пять коротких гудков, — это международный сигнал об опасности столкновения.

В российском министерстве обороны в свою очередь отрицают, что в Аравийском море произошел какой-либо инцидент с участием его кораблей. Представитель ведомства сказал агентству ТАСС, что информация об опасном сближении с американским эсминцем «не соответствует действительности».

Последний подобный случай произошел седьмого июля в Тихом океане. Тогда военные суда России и США сблизились примерно на 45 метров.