Новые президентские выборы в Абхазии пройдут в течение двух-трех месяцев

Дату ЦИК предложит в течение пяти дней, сообщили в Центризбиркоме. Там отметили, что пока исполнять обязанности президента должен нынешний глава страны Рауль Хаджимба.

Накануне Верхоный суд Абхазии на фоне протестов оппозиции признал незаконным его победу во втором туре прошедших осенью президентских выборов и постановил назначить новые. Сегодня парламент непризнанной республики соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране.

В администрации президента Абхазии считают происходящее попыткой госпереворота, в которой участвуют представители самопровозглашенной ДНР. Один из лидеров протеста – Ахра Авидзба, ранее воевавший в Донбассе, в интервью «Эху Кавказа» сказал, что он, прежде всего гражданин Абхазии, и намерен добиться новых выборов.

Брат Авидзбы – один из трех убитых прошлой осенью на набережной Сухуми. Одна из причин недовольства протестующих связана с тем, как расследуется это дело.