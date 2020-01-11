В Омане пройдут похороны султана Кабуса бен Саида Аль Саида, правившего страной полвека

Он скончался накануне поздно вечером в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. С 2015 года правитель страдал раком, в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. Наследников султан не оставил. Как сообщает Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Омана, Высший военный совет страны призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового монарха.