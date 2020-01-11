В Омане пройдут похороны султана Кабуса бен Саида Аль Саида, правившего страной полвека

Он скончался накануне поздно вечером в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. С 2015 года правитель страдал раком, в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. Наследников султан не оставил. Как сообщает Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Омана, Высший военный совет страны призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового монарха.
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
«Двадцать лет как бред» А «двадцатилетка» Путина была какая? Я бы сказал, самая позорная и циничная. Время воровства и упущенных возможностей. Время шпаны и ментов. Время, когда страна по всем направлениям пошла вспять, в прошлое. А будущее? С уверенностью можно сказать: Путин сам, в ельцинском стиле, не уйдёт…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Покайтесь! Почему они не отличили гражданский самолет от военного или от ракеты — черт его знает. Но в истории есть аналогичные примеры. Да что мы глубоко в историю залезать будем, если самый близкий и самый драматичный для нас пример — это сбитый над Донбассом малазийский «боинг». Там ведь тоже все примерно понятно…