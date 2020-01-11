В Индии не менее 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Еще свыше 20 госпитализированы. Авария произошла на участке дороги Дели-Канпур. Грузовая машина перевозила легковоспламеняющиеся материалы. При столкновении автобус загорелся, люди скончались от ожогов, сообщает The India Times со ссылкой на полицию. В салоне находилось около 70 пассажиров, поэтому число жертв может увеличиться.