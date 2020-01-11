В США убийцу россиянина приговорили к ста годам тюрьмы

Роджер Гарсия стал четвертым и последним обвиняемым по делу об убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его 17-летнего одноклассника Шади Ади Наджара. Об этом сообщает The Washington Post. Через 50 лет он сможет подать прошение на условно-досрочное освобождение. Другие участники преступления были приговорены к пожизненным срокам без права на УДО. По версии обвинения, в июне 2017 года четверо осужденных организовали нападение, чтобы отомстить за ранее совершенное ограбление. Злоумышленники обманом выманили подростков в безлюдное место и расстреляли. Инцидент произошел накануне выпускного вечера из средней школы.