Центризбирком Абхазии в течение пяти дней предложит дату новых президентских выборов

Они должны состояться в течение двух-трех месяцев, сообщили в ЦИК. Там отметили, что пока исполнять обязанности президента должен нынешний глава страны Рауль Хаджимба, поскольку даже после отмены итогов прошлогодних выборов он остается последним законно избранным главой государства, т.к. победил на выборах 2014 года.

Накануне Верховный суд Абхазии на фоне протестов оппозиции признал незаконным победу Хаджимбы во втором туре и постановил назначить новые. Сегодня парламент непризнанной республики соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране.