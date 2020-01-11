Совет безопасности ООН поддержал резолюцию Бельгии и Германии о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии

Как передает ТАСС, обсуждение этого вопроса заняло больше трех часов, в результате сторонам удалось прийти к компромиссу. Действие механизма истекало 10 января. Резолюцию поддержали 11 стран, воздержались 4 — Россия, Китай, Великобритания и США. Против никто не проголосовал, что могло бы привести к прекращению гуманитарной поддержки Сирии.

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, российская сторона воздержалась по этому вопросу, так как не хотела блокировать помощь Идлибу. Он также выразил недоумение по поводу отказа других стран принимать участие в переговорах по российскому альтернативному варианту резолюции.