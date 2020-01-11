В Омане скончался султан Кабус Бен Саид, правивший страной пол века

Монарху было 79 лет. Пять лет назад у него обнаружили рак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ. Султан не оставил наследников, а потому решение о том, кто займет его место, будет принято в течение трех дней членами семьи. Если этого не произойдет, окончательное слово останется за госсоветом, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.

Кабус Бен Саид пришел к власти в 1970 году в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. Последнему пришлось покинуть страну и уехать в Великобританию, где он умер спустя два года.