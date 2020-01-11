Полиция задержала иранца с мачете в нескольких километрах от резиденции Дональда Трампа во Флориде

Об этом пишет газета «Дейли ньюс» со ссылкой на представителя городской полиции. По его данным, во время задержания у мужчины изъят паспорт гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. Во время досмотра у него также найден топорик с остроконечным лезвием и 22 тысячи долларов наличными. Основанием для действий полиции стал тревожный звонок, поступивший органам правопорядка в пятницу утром. Газета не уточняет, взят ли иранец под стражу. Ему предписано явиться в суд.