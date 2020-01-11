Канада просит США объяснить причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает СВС со ссылкой на источники. Отмечается, что американские власти не уведомили руководство Канады о проведении соответствующих военных действий. При этом, Канада входит в международную коалицию, войска которой также находятся на территории Ирака. Кроме того, собеседники телекомпании подчеркнули, что сложности во взаимодействии членов коалиции по ликвидации боевиков ИГ (организация запрещена в России) возникают из-за отсутствия тесного сотрудничества между участниками, поскольку одно из государств «преследует свои цели, не до конца понятные партнерам».