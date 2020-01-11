Двух участников протестов в Магасе, у которых истек срок наказания, отказались выпускать из СИЗО Пятигорска

Как рассказал изданию «Кавказский узел» адвокат Арслан Арчаков, конвой с необходимыми документами прибыл в изолятор в 16 часов, однако сотрудники заявили, что у них закончился рабочий день. В конце декабря суд приговорил Мусу Плиева и Элисхана Ажигова к 1,5 годам колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти на акции протеста в Магасе против новой границы с Чечней.