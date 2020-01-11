Новые президентские выборы в Абхазии пройдут в течение двух-трех месяцев

Дату ЦИК предложит в течение пяти дней, сообщили в Центризбиркоме. Там отметили, что пока исполнять обязанности президента должен нынешний глава страны Рауль Хаджимба. Накануне Верхоный суд Абхазии на фоне протестов оппозиции признал незаконным его победу во втором туре прошедших осенью президентских выборов и постановил назначить новые. Сегодня парламент непризнанной республики соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию в стране.