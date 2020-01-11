В Великобритании россиянин оштрафован почти на 4 тысячи долларов за пьяную езду на самокате

28-летний москвич совершил наезд на водителя и пассажира мопеда, в результате которого они получили травмы, Об этом сообщает Manchester Evening News. Cуд также принял решение о лишении россиянина водительских прав сроком на 16 месяцев.
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