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03:13, 11 января 2020

Доходы Ирана при администрации президента США Дональда Трампа сократились на 80%

Тегеран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты. Такие данные привел госсекретарь Майк Помпео во время брифинга, запись которого опубликована в Twitter Госдепа.
Вашингтон накануне объявил о вводе санкций против Ирана, которые коснутся добывающего сектора экономики, строительства, производства металла и текстиля. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, ограничительные меры приняты в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников».



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