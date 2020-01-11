Доходы Ирана при администрации президента США Дональда Трампа сократились на 80%

Тегеран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты. Такие данные привел госсекретарь Майк Помпео во время брифинга, запись которого опубликована в Twitter Госдепа.

Вашингтон накануне объявил о вводе санкций против Ирана, которые коснутся добывающего сектора экономики, строительства, производства металла и текстиля. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, ограничительные меры приняты в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников».