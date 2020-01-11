Дональд Трамп сообщил о планах иранского генерала Кассема Сулеймани напасть на американские посольства в 4 странах

Одной из целей была дипмиссия в Багдаде, сказал президент США в интервью телеканалу Fox News, полный вариант которого выйдет в эфир этим утром. Ранее Трамп уже говорил, что Сулеймани собирался «взорвать посольство США», однако не уточнял, в какой стране это должно было произойти.

Убийство Сулеймани в международном аэропорту Багдада произошло после массовых акций протеста возле американского посольства в столице Ирака. Поводом для них стал ракетный удар по позициям проиранской военизированной группировки на западе страны.