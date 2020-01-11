США подозревают Россию в попытках помешать избранию бывшего вице-президента Джо Байдена главой государства

Американские спецслужбы изучают, действительно ли Москва намерена вмешаться в избирательную кампанию кандидата-демократа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По одной из версий существует возможность того, что в России будут пытаться ослабить позиции Байдена, раскручивая историю о попытках помешать расследованию в отношении его сына. По словам одного из собеседников агентства, давление может быть сравнимо с попытками опорочить Хиллари Клинтон перед предыдущими выборами.