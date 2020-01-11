Парламент Абхазии обсудит политическую ситуацию в стране после отмены Верховным судом итогов президентских выборов

Парламент Абхазии обсудит сегодня политическую ситуацию в стране после отмены Верховным судом итогов прошлогодних президентских выборов. Повестка заседания пока

неизвестна, сообщил ТАСС источник в депутатском корпусе Абхазии. Один из лидеров оппозиции депутат Аслан Бжания предположил, что на заседании могут быть приняты решения, способствующие дальнейшему урегулированию политического кризиса. Он пояснил, что на данный момент назначение новой даты выборов невозможно, так как нет соответствующего решения ЦИК. При этом, по его словам, после решения суда об отмене итогов прошлых выборов, оппозиция рассчитывает на назначение временно исполняющего обязанности президента. Между тем, в Центризбиркоме сообщили, что предложат дату новых выборов в течение пяти дней. Там также отметили, что возглавляющий Абхазию Рауль Хаджимба по закону должен исполнять обязанности президента до новых выборов и присяги избранного главы государства.