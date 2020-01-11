Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета

В него вошли также глава Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти и президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Глава МОК Томас Бах поздравил новых членов комитета. «Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — заявил функционер. Теперь общее количество членов организации выросло до 101 человека.