США приостановили полеты чартерных рейсов на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт Гаваны. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео на сайте департамента. Под санкции попадают девять региональных аэропортов. Также будет сокращено количество чартеров в столичный аэропорт Кубы. По словам Помпео, соответствующее решение не позволит кубинским властям получать доход от американских туристов благодаря расширенному чартерному сообщению между странами. Он отметил, что причиной запрета полетов является продолжающаяся политика репрессий руководства страны в отношении кубинского народа, а также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.