В Подмосковной Кубинке застрелен мужчина

Он скончался в больнице. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, злоумышленник стрелял из гражданского оружия. Устанавливается личность подозреваемого. Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что неизвестный выстрелил в живот своей жертве из боевого пистолета и скрылся на автомобиле Mazda.