Возглавляющий Абхазию Рауль Хаджимба по закону должен исполнять обязанности президента до новых выборов и присяги избранного главы государства. Об этом сообщили ТАСС в Центризбиркоме непризнанной республики. Там отметили, что даже после отмены судом итогов прошлогодних президентских выборов Хаджимба остается последним законно избранным главой государства — он победил на выборах 2014 года.

В четверг порядка 800 человек пришли к администрации президента в Сухуме, требуя его отставки. Часть из них прорвалась внутрь здания и его заблокировала. Президент собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент страны на внеочередной сессии принял обращение к главе республики с призывом добровольно покинуть свой пост, но он отказался. Накануне Верховный суд Абхазии признал итоги голосования незаконными и постановил назначить повторные выборы.