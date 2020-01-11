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02:05, 11 января 2020

Украина выясняет причины задержки вылета из Тегерана потерпевшего катастрофу «Боинга»

Специалисты проверяют обломки фюзеляжа и пытаются определить, была ли установлена бомба на борту. Об этом сообщил в интервью американской телекомпании Си-эн-эн глава МИДа Украины Вадим Пристайко. Также, по его словам, выясняется, почему часть багажа не была погружена на борт. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил накануне, что задержка вылета была вызвана перегрузом лайнера. По его словам, пилот попросил выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс в украинский аэропорт.
Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел катастрофу в минувшую среду через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Журнал «Ньюсуик» и другие ведущие американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что лайнер мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, возможно российского производства. Тегеран это отрицает.



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