Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через страну

Ставка налога на прибыль компаний, осуществляющих транзит, составит 50%, сообщает БЕЛТА. Полученные средства пойдут на ликвидацию возможных аварий на магистральном нефтепроводе или на другие ситуации, связанные с перемещением нефти и нефтепродуктов. Также объектом налогообложения признана транзитная транспортировка магистральными трубопроводами.