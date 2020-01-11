ВМС США обвинили экипаж российского корабля в опасном сближении в Аравийском море

В заявлении пятого флота говорится, что российский разведывательный корабль «Иван Хурс» подошел к американскому эсминцу «Фаррагат» на расстояние около 55 метров. Военные опубликовали в твиттере видео инцидента. В сообщении отмечается, что российский корабль «агрессивно приблизился» к эсминцу, создав угрозу столкновения. Минобороны России, в свою очередь, как сообщает Интерфакс, возложило ответственность за случившееся на американских моряков, назвав их действия непрофессиональными и обвинив в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.