Стало известно о возможном покушении американцев на еще одного высокопоставленного иранского военачальника

В тот день, когда в Багдаде был нанесен ракетный удар по командиру «Аль-Кудс» Касему Сулеймани, Пентагон пытался убить и Абдула Резу Шахлаи, который курировал действия проиранских повстанцев в Йемене. Вашингтон обвиняет его в организации многочисленных нападений на американские силы в Ираке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает CNN. По их данным, засекреченная операция провалилась