Верховный суд Абхазии на фоне протестов отменил результаты летних президентских выборов

Решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре признано незаконным, сообщает «Интерфакс». В соответствии с постановлением будут назначены новые выборы. В четверг парламент Абхазии принял постановление с призывом к президенту добровольно покинуть свой пост. Но тот отказался. Этому предшествовала массовая акция оппозиции в Сухуме. Несколько сот протестующих ворвались в здание президентской администрации и блокировали его. Власти назвали это попыткой госпереворота.

Накануне в Абхазию прибыл замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Итогом его встречи с властями непризнанной республики стало решение о конкретных действиях для нормализации ситуации и предотвращения столкновений. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. По его словам, консультации продолжатся и в выходные.