Герцогиня Сассекская ведет переговоры с люксовыми модными брендами после отказа от королевских привилегий

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к семье, будущим источником дохода Меган Маркл могут стать совместные проекты с крупными компаниями, такими, как «Живанши».

Позавчера принц Гарри и его супруга написали в Инстаграме, что отказываются от звания членов королевской семьи. Они отметили, что хотят стать полностью финансово независимыми и собираются жить в Великобритании и в США.

По данным ВВС, пара не предупредила других членов королевской семьи о своих планах. Королева Елизавета Вторая была расстроена их решением.