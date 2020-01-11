Британская телеведущая выиграла у ВВС суд по делу о дискриминации

Самира Ахмет обвиняла своего работодателя в том, что ей платят меньше, чем ее коллеге-мужчине за одинаковую работу. Истица утверждала, что за проведение одного пятнадцатиминутного выпуска информационной программы получает порядка 450 долларов, тогда как ведущий Джереми Вайн — три тысячи.

Адвокаты телерадиокомпании доказывали, что информационные программы все же отличаются по содержанию, а Вайн более популярен среди британских зрителей. Однако суд счел, что разница в рейтинге не означает того, что журналисты делают разную работу.

По данным самой компании, сейчас имеется порядка 70 аналогичных претензий от других сотрудников.