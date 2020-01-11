Иран уже завтра опубликует данные предварительного расследования обстоятельств крушения украинского «Боинга»

Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на источники. Отмечается, что вплоть до завершения субботней встречи с представителями иностранных делегаций, какие-либо версии трагедии не могут носить официальный характер.

Лайнер, вылетевший позавчера из аэропорта Тегерана, упал вскоре после набора высоты. На его борту находились 176 человек. Все они погибли. Власти исламской республики называли причиной случившегося техническую неисправность на борту, однако на Западе не исключили, что он мог быть сбит огнем с земли. В день крушения Иран совершил ракетный обстрел иракских баз с военными США.

Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит. Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко:

«Безусловно, если будет доказано, что самолет был сбит, мы, безусловно, будем добиваться не только того, чтобы все виновные в этой трагедии были наказаны, но и компенсаций. Но про это, я хочу уточнить, пока рано говорить».

Пристайко также рассказал, что Украине удалось договориться с Ираном о тесной координации следственных групп двух стран в расследовании катастрофы украинского самолета и определения ее причины.