В Абхазии суд отменил итоги президентских выборов

Позавчера, в преддверии заседания у здания администрации главы республики начались антиправительственные митинги. Сам абхазский лидер, ранее отклонивший предложение парламента уйти в отставку, намерен оспорить решение Верховного суда. В Центризбиркоме отметили, что заседание прошло с нарушениями – сообщает ТАСС.

Власти назвали штурм администрации попыткой госпереворота. Отмечалось, что в ней участвуют представители самопровозглашенной ДНР. Один из лидеров протеста – Ахра Авидзба, ранее воевавший в Донбассе, в интервью «Эху Кавказа» сказал, что он, прежде всего гражданин Абхазии, и намерен добиться новых выборов.

Оппозиция намерена продолжать митинги до тех пор, пока Хаджимба не сложит полномочия и настаивает на том, что он не может оставаться президентом до новых выборов. На этом фоне вчера в Сухуми прибыл заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Он провел консультацию с властями республики.

Выборы в Абхазии прошли в августе 2019 года. Тогда главой государства стал Рауль Хаджимба, обогнавший кандидата от оппозиции Алхаса Квицинию на 1% голосов.