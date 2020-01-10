Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставили на продажу

Два похищенных ювелирных изделия стоимостью свыше 9 миллионов евро предложили купить израильским детективам. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Израильская охранная фирма получила несколько писем с предложением бриллианта «Саксонский белый» и звезды польского Ордена «Белого Орла» 18-го века. Грабители потребовали оплату в биткоинах.

Сокровищница «Зеленый свод» была ограблена прошлой осенью. Общая стоимость похищенного может достигать миллиарда евро.