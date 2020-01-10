Иран уже завтра опубликует данные предварительного расследования обстоятельств крушения украинского «Боинга»

Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на источники. Отмечается, что вплоть до завершения субботней встречи с представителями иностранных делегаций, какие-либо версии трагедии не могут носить официальный характер.

Лайнер, вылетевший позавчера из аэропорта Тегерана, упал вскоре после набора высоты. На его борту находились 176 человек. Все они погибли. Власти исламской республики называли причиной случившегося техническую неисправность на борту, однако на Западе не исключили, что он мог быть сбит огнем с земли. В день крушения Иран совершил ракетный обстрел иракских баз с военными США.