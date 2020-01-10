Верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов и постановил назначить новое голосование

Накануне у здания главы республики началась массовая акция протеста. Демонстранты, недовольные политикой Рауля Хаджимбы, штурмовали правительственные здания. Парламент предложил президенту уйти в отставку.

Сам Хаджимба сложить с себя полномочия отказался, и будет обжаловать решение суда. В администрации считают происходящее попыткой госпереворота, в которой участвуют представители самопровозглашенной ДНР. Один из лидеров протеста – Ахра Авидзба, ранее воевавший в Донбассе, в интервью «Эху Кавказа» сказал, что он, прежде всего гражданин Абхазии, и намерен добиться новых выборов.

Брат Авидзбы – один из трех убитых прошлой осенью на набережной Сухуми. Одна из причин недовольства протестующих связана с тем, как расследуется это дело.

Выборы президента в Абхазии прошли в конце прошлого лета. Тогда Хаджимба победил своего оппонента – представителя оппозиции Алхаса Квицинию – с минимальным перевесом. На фоне протестов в Сухуми прибыл заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Предположительно, завтра он проведет консультации с властями республики.