Власти Екатеринбурга попросят привлечь к ответственности сотрудников новостного сайта «66.ру»

Речь идет об инициаторах акции «Улица разбитых фонарей». Они выставили соответствующий указатель в районе сквера за местным Оперным театром. После его реконструкции за 150 миллионов рублей урбанисты и горожане сошлись во мнении, что сквер стал даже хуже чем был.

Неизвестные несколько раз разбивали новые светильники, установленные в сквере. Как говорится на официальном портале города «Екатеринбург.рф», «создаваемые рядом интернет-изданий провокации не что иное, как попытка нагнетания информационной повестки». Местные власти призвали граждан по возможности препятствовать нарушению общественного порядка.