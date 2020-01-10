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22:31, 10 января 2020

МОК намерен добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных Спортивным арбитражным судом

МОК намерен добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных Спортивным арбитражным судом. Об этом со ссылкой на главу Международного Олимпийского комитета Томаса Баха сообщает ТАСС.

Основанием для пересмотра может быть то, что свидетелем защиты спортсменов был экс-сотрудник Московской лаборатории, который оказался причастен к манипуляциям с допинговой базой данных. В ВАДА считают, что это делает его показания несостоятельными.

Речь идет об атлетах, полностью оправданных пред Олимпиадой 2018 года. Это лыжные гонщики, скелетонисты, бобслеисты, конькобежцы, саночники и хоккеистки.



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