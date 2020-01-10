Президент Абхазии опротестует решение суда об отмене итогов выборов

На фоне антиправительственных протестов Верховный суд республики принял решении провести новое голосование – сообщает РИА «Новости».

Накануне протестующие взяли штурмом здание администрации президента и забаррикадировались внутри. Парламент призвал действующего лидера Рауля Хаджимбу добровольно уйти в отставку для стабилизации ситуации в стране. Однако тот отказался сложить полномочия. Власти назвали случившееся попыткой госпереворота.

Выборы президента в Абхазии прошли в конце прошлого лета. Тогда Хаджимба победил своего оппонента – представителя оппозиции Алхаса Квицинию – с минимальным перевесом.