Министр просвещения поддержала предложение писать с прописной буквы слово «ветеран»

Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала предложение писать с прописной буквы слово «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».

Между тем, как рассказал «Эху» кандидат филологических наук, бывший главред интернет-портала «Словари XXI» века Алексей Михеев, сначала в языке должен появиться тренд, и только после этого происходит его фиксация в словарях. Михеев добавил, что фиксация нормы языка в словарях происходит только после того, как специальная комиссия проведет оценку обоснованности сложившегося тренда в языке.