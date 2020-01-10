В Абхазии суд отменил решение Центризбиркома об итогах выбора президента и постановил провести повторные выборы

Об этом сообщает РИА «Новости». Накануне порядка 200 протестующих пробились в здание администрации президента республики и, по утверждению властей, завладели оружием. Они требовали пересмотреть результаты выборов, которые прошли в августе прошлого года. Тогда главой государства стал Рауль Хаджимба, обогнавший кандидата от оппозиции Алхаса Квицинию на 1% голосов.

Правительство назвало штурм администрации попыткой госпереворота, в котором, якобы, участвовали представители самопровозглашенной ДНР. Парламент попросил Хаджимбу добровольно уйти в отставку для стабилизации ситуации в стране. На этом фоне в Сухуми прибыл заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. На завтра у него запланированы консультации с властями республики.