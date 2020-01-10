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Эксклюзив Эха 22:01, 10 января 2020

Служба безопасности Украины рассматривает ракетную атаку и теракт приоритетными версиями крушения Боинга в Иране

Об этом сказал глава ведомства Иван Боканов, предложивший при этом не делать поспешных выводов о причинах трагедии – его слова приводит «Интерфакс».

Как сказал «Эху» глава Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, Тегеран заинтересован в том, чтобы результаты расследования вызывали доверие у мировой общественности. По мнению Сафарова, в нынешней политической ситуации главной задачей США является очернение Ирана, поэтому теракт такого рода могли совершить американцы.

Между тем глава украинского МИДа Вадим Пристайко сказал, что пока на фрагментах разбившегося лайнера нет следов, указывающих на криминальный характер катастрофы, однако, если окажется, что Боинг сбили ракетой, Киев потребует компенсации.



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